«Так где же зебра и дорога?»: жители Салехарда не могут дождаться обещанных тротуаров возле детсада «Морошка»

Фото: паблик "В Салехарде".

Жители Салехарда продолжают негодовать из-за отсутствия тротуаров вдоль дороги, ведущей к детскому саду «Морошка». Изначально пост об этом появился в одном из городских пабликов еще 5 августа. В нем одна из мам говорила, что вынуждена идти с ребенком прямо по проезжей части. В комментариях салехардцы полность поддержали землячку, также пожаловавшись на неудобство.

Через некоторое время на жалобу женщины отреагировала местная администрация. Власти сообщили, что проблема обязательно решится.

- Пешеходный переход к детскому саду «Морошка» (от ул. Игарской до ул. Обдорской в районе магазина «Стройград») начнут обустраивать в августе месяце текущего года, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: паблик "В Салехарде".

Однако сегодня на улице уже 1 сентября, а работа так и не выполнена. В связи с этим одна из горожанок вновь написали пост в социальных сетях, напрямую обратившись к властям.

- Дорогая администрация, так где же зебра и дорога, которую вы обещали сделать в августе у детского сада «Морошка»? Все лето ничего не делали, а в конце августа начали только шевелиться насчет дороги, - вопрошает горожанка.

Через некоторое время женщина получила ответ, в котором говорилось, что окончание строительства тротуара и нового участка дороги (от ул. Игарской до детского сада) запланировано до 1 октября текущего года.