«Идешь по дороге с ребенком»: салехардцы жалуются на отсутствие тротуаров возле детсада «Морошка»

Фото: паблик "В Салехарде"

Жители Салехарда жалуются на отсутствие тротуаров вдоль дороги, ведущей к новому детском саду «Морошка». Пост об этом появился в одном из городских пабликов сегодня, 5 августа.

- На ул. Игарская построили отличный детский сад «Морошка», но нет тротуара для пешеходов, чтобы добраться до этого сада пешком (ни со стороны Удачи, ни со стороны Игарской). Людям с детьми приходится ходить по краю автомобильной дороги. Еще весной администрация пообещала, что тротуары будут, - написала горожанка Ксения.

Фото: паблик "В Салехарде"

В комментариях салехардцы согласились с землячкой, также пожаловавшись на неудобство.

- Да хоть бы ограждение спилили, а то идешь по дороге с ребенком, - ответила жительница Татьяна.

Позже на пост отреагировала местная администрация, дав развернутый ответ.

- Пешеходный переход к детскому саду «Морошка» (от ул. Игарской до ул. Обдорской в районе магазина «Стройград») начнут обустраивать в августе месяце текущего года, - сообщили в ведомстве.