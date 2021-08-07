Взрыв газа произошел в жилом доме в Новом Уренгое

Фото: МЧС России по ЯНАО.

В Новом Уренгое взорвался газ в одной из квартир дома по адресу: ул. Молодежная, 7Г. Буквально за одну секунду взрывная волна выбила окно, засыпав территорию двора осколками. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели и сотрудники «скорой помощи».

- Сообщение о взрыве поступило 13:23 минуты. В пятой квартире на третьем этаже по ул. Молодежная, 7Г произошел хлопок газа с последующим возгоранием, - рассказали в пресс-службе МЧС Росии по ЯНАО.

Также в ведомстве уточнили, что в результате ЧП пострадал 38-летний мужчина - хозяин квартиры. Кстати, именно он и устроил взрыв, повернув ручку газа. Сейчас горожанин находится в Новоуренгойской больнице с ожогами кистей рук и открытой черепно-мозговой травмой.

Когда спасатели прибыли на место, в открытом окне было видно полыхающее пламя, а огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

В момент взрыва частично разрушилась стена дома, поэтому 16 человек были экстренно эвакуированы на улицу. Никто из них не пострадал.

Разобраться в причине взрыва предстоит правоохранительным органам и дознавателям МЧС.