Стена жилого дома в Новом Уренгое частично обрушилась из-за взрыва газа

Фото: скриншот и видео. Квартира, в которой произошел взрыв.

Посреди дня в Новом Уренгое погремел взрыв газа. Хлопок произошел в одной из квартир на третьем этаже по ул. Молодежная, д. 7Г, напугав жильцов и прохожих. Взрывная волна вышибла окно жилища, засыпав территорию осколками.

- Сообщение о взрыве поступило 13:23 минуты. В пятой квартире на третьем этаже по ул. Молодежная, 7Г произошел хлопок газа с последующим возгоранием, - рассказали в пресс-службе МЧС Росии по ЯНАО.

Устроил взрыв 38-летний хозяин квартиры, открывший газ. Сейчас горожанин находится в городской больнице с ожогом кистей рук и открытой черепно-мозговой травмой. Больше пострадавших нет - остальных жителей подъезда (16 человек) экстренно эвакуировали на улицу.

Кстати, от произошедшего хлопка в квартире потерпевшего обрушилась стена, да и само жилище теперь больше напоминает место бомбежки. Повсюду валяются куски дерева, бетона и обгоревшей мебели. Не уцелело ничего. Лестничная клетка, где проживал новоуренгоец, также засыпана мусором.

Разобраться в причине взрыва предстоит правоохранительным органам.