Новый Уренгой затянуло дымом из-за пожаров в Якутии

Хоть возгораний в городе нет, но запах гари невыносим Фото: администрация Нового Уренгоя "Вконтакте" Фото: Соцсети

Пожары из Якутии хоть и не добрались до Ямало-Ненецкого автономного округа, но все же оставили там свой след. Так, в Новом Уренгое сейчас наблюдается сильное задымление, которое поначалу местные жители спутали с туманом. Горожане жалуются на сильный запах гари и плохую видимость на дорогах. Такая обстановка возникла из-за дыма, пришедшего от лесных пожаров, действующих в Якутии и на Таймыре, о чем сообщила администрация города. Водителям и пешеходам советуют быть внимательнее на дорогах.

Видимость на дорогах ухудшилась Фото: Привет, я в НУРе| Новый Уренгой "Вконтакте" Фото: Соцсети

Утром 4 августа жители Нового Уренгоя заметили уличный смог и предположили, что горит тундра, расположенная недалеко от города. Но в администрации города жителей заверили, что в окрестностях никаких возгораний нет, а дым пришел прямиком из соседних регионов.

- В Новом Уренгое наблюдается задымление, чувствуется запах гари. В городе и его окрестностях возгораний не зафиксировано. Источник появления дыма выясняется. Одна из версий - дым от лесных пожаров, продолжающихся в Якутии и на Таймыре, достиг ЯНАО, - пояснили в управлении.

Позже в Департаменте гражданской защиты ЯНАО подтвердили, что задымление от природных пожаров в Якутии затянуло на территорию Нового Уренгоя. Также смог распространился по Красноселькупскому и Пуровскому районам округа. Специалисты отметили, что скорость ветра, разгоняющего дымку по округу, составляет 7-12 м/с.

- По состоянию на 04 августа на территории автономного округа действует 2 природных пожара на общей площади 6,2 га, данные пожары локализованы и к исходу дня планируется их ликвидация. Пожары находятся на территории Надымского района, - рассказали о действующей пожарной обстановке на территории округа в управлении.

В Якутии горят 924 тыс. га леса — это наибольшая площадь возгораний в России. Спасатели всеми силами пытаются потушить огонь, но борьбе с пожарами мешает большая задымленность. С начала сезона здесь зарегистрировано 1326 лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров.

Смотреть видеосюжет 4 августа Новый Уренгой окутал смог с запахом гари

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