Ямальские пожарные получили новые дыхательные аппараты и обмундирование

В распоряжение ямальских пожарных появились 217 новых дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и боевая одежда. Новая амуниция поступила взамен старой и распределена во все отряды противопожарной службы округа.

- Дыхательный аппарат помогает свободно дышать в непригодной среде. Без него невозможно ликвидировать крупный пожар и нельзя провести боевую разведку в горящем доме. А делать это необходимо, чтобы находить и спасать людей, - сообщил мастер газодымозащитной службы Евгений Болдусев.

Данные аппараты - одни из самых надежных, прочных и легких. Они прекрасно подходят для применения в тех условиях, где простота и удобство имеют решающее значение.

Боевая одежда пожарного - это основной элемент экипировки. Она защищает человека от высокой температуры и открытого пламени. Эта одежда комфортна, ее специально изготовили для работы в северных условиях, а срок эксплуатации увеличен с двух до четырёх лет.

- Все снаряжение мы получили в 2020-2021 годах: пятипалые краги, новую боевую одежду, сапоги и дыхательные аппараты. Мы делаем все, чтобы нашим пожарным было комфортно выполнять свои обязанности, - сообщил руководитель противопожарной службы ЯНАО Евгений Кувыкин.

Отметим, что с начала года на Ямале ликвидировали 117 возгораний. Коме того, благодаря спасателям, существенно снизилась площадь пожаров: с 4 594 квадратных метров до 7 934.