Фото: личная страница Юрия Фишера в соцсети
Смог от пожаров, охвативших Якутию и Красноярский край, достиг Красноселькупского района. На данный момент задымление наблюдается в райцентре.
Глава муниципалитета Юрий Фишер поспешил успокоить встревоженных жителей, сообщив, что в районе ситуация с лесными пожарами находится под контролем.
- Беспокоиться не стоит, по данным системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, термических точек и возгораний на нашей территории не зафиксировано. Наблюдается задымление направленностью ветра со стороны востока: с Красноярского края и Республики Саха (Якутия), где горят леса, - написал чиновник в своих соцсетях.
Также он приложил несколько фото, на которых отчетливо видно задымление.
Фото: личная страница Юрия Фишера в соцсети
Фото: личная страница Юрия Фишера в соцсети
- Земляки, поводов для волнения нет, ситуация под контролем, - добавил глава района.