Фото: личная страница Юрия Фишера в соцсети

Смог от пожаров, охвативших Якутию и Красноярский край, достиг Красноселькупского района. На данный момент задымление наблюдается в райцентре.

Глава муниципалитета Юрий Фишер поспешил успокоить встревоженных жителей, сообщив, что в районе ситуация с лесными пожарами находится под контролем.

- Беспокоиться не стоит, по данным системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, термических точек и возгораний на нашей территории не зафиксировано. Наблюдается задымление направленностью ветра со стороны востока: с Красноярского края и Республики Саха (Якутия), где горят леса, - написал чиновник в своих соцсетях.

Также он приложил несколько фото, на которых отчетливо видно задымление.

Фото: личная страница Юрия Фишера в соцсети

Фото: личная страница Юрия Фишера в соцсети

- Земляки, поводов для волнения нет, ситуация под контролем, - добавил глава района.