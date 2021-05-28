«Как-то грустно с медициной в нашем городе»: жители Лабытнанги месяцами ждут приема врачей

Областной депздрав пообещал провести проверку Фото: Ольга Крыльцова

Жители Лабытнанги массово жалуются на городскую больницу. По их словам, в медучреждении творится полный бардак, а записать на прием к узкому специалисту или на УЗИ просто невозможно.

А началось все с поста местной жительницы в паблике «Лабытнанги Info».

- Уже два месяца жду свою очередь на УЗИ по направлению от онколога. А если развивается страшная болезнь и теряется драгоценное время, которое должно быть потрачено на лечение? Просто непонятно, почему в нашей поликлиники не могут наладить нормальную работу с этим элементарным исследованием? Это ведь не аппарат МРТ, неужели он стоит баснословных денег? Или проблема в нехватке специалистов? В общем, как-то грустно все с медициной в нашем городе, - написала женщина.

За несколько часов пост горожанки набрал несколько десятков комментариев, и в каждом лабытнангцы жаловались на долгие очереди и некомпетентных врачей.

- Месяц жду звонка от кардиолога, чтобы сделать УЗИ сердца и поставить холтер, - сообщила местная жительница Елена.

- О чем вы говорите? Я две недели назад пришла на прием к урологу, к которому почти невозможно попасть. Просидела в очереди два часа, вместе со мной там была женщина с сильнейшими болями, но врач даже не явился на прием, - написала Ольга.

- Мне надо было сдать ФГДС в январе. Терапевт обещала позвонить и назначить время. В итоге запись оказалась только на апрель, - рассказала Алина.

Что касается женщины, опубликовавшей пост, то ее проблема благополучно разрешилась. Руководство больницы связалось с ней, предложив запись на 1 июня.Также эту ситуацию прокомментировал областной департамент здравоохранения.

- Проблем с врачами этой специальности в Лабытнанги нет. В связи со случившимся будет организована проверку, почему женщина была вынуждена ждать столько времени, чтобы попасть на обследование, - пояснили в ведомстве.

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