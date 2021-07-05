«Сидишь полдня, ждешь, а у врача прием закончился»: жители Лабытнанги обеспокоены нежеланием медиков работать

В медучреждении пообещали разобраться в ситуации Фото: Ольга Крыльцова

Жители Лабытнанги вновь недовольны работой городской больницы. По их словам, в медучреждении творится полный бардак, персонал направляет пациентов из одного кабинета в другой, так и не оказав помощь, и это в экстренном случае. А дождаться «скорой» на дом и вовсе невозможно - отказываются приезжать.

А началось все с поста местного жителя в паблике «Лабытнанги Info», который появился сегодня, 5 июля.

- Руководство городской поликлиники, когда вы перестанете по-хамски относиться к людям? С утра звонишь в «скорую», просишь оказать помощь, а тебе отвечают, что надо самому прийти на прием к терапевту. В итоге приходишь, сидишь полдня в очереди, и не попадаешь в к врачу, так как у него заканчивается прием. Спрашиваешь в регистратуре - куда идти? Отправляют к заведующему терапии, а там говорят, что заведующий прием не ведет. Из этого возникает вопрос: Что делать и куда идти за помощью, когда тебя лечат по времени, а точнее не лечат, а даже не принимают? При этом боль от походов в поликлинику не проходит, а только усиливается, - написал мужчина.

За несколько часов пост горожанки набрал несколько десятков комментариев, и почти в каждом лабытнангцы жаловались на плохое отношение и нежелание врачей работать.

- В прошлое воскресенье вызывала скорую четырехлетнему ребенку, температура была 38,4. Но никто не поехал, сказав, чтобы вызывали педиатра на дом. Тогда я сказала, что подожду более высокой температуры, но диспетчер ответила, что бригада все равно не приедет. В общем, пока я не обратилась к главврачу, скорая не приезжала, - рассказала Ксения.

- Та же история, пыталась обратится в приемный покой с острой болью. Отправили меня в кабинет неотложной помощи, спрашиваю в регистратуре: Где он находится? В итоге получила ответ, что кабинет работает до 11:00 и только для больных простудой. Отправили сидеть в очередь к хирургу. Спасибо большое, что не отказал, принял без записи, - пишет Виолетта.

- Когда приходишь в больницу за помощью, хочется ощутить заботу и видеть, что тебе стремятся помочь, а не хамское отношение со стороны медиков и разговор сквозь зубы не поднимая головы, - подметил Сергей.

Как рассказали корреспонденту Комсомольской правды - Ямал» в Лабытнангской больнице, каждая ситуация требует отдельного рассмотрения. Чтобы решить проблему мужчины, опубликовавшего пост, ему необходимо лично обратиться к руководству медучреждения. После этого будут приняты соответствующие меры.