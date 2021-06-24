Вакцинация на Ямале набирает обороты

Фото: Правительство ЯНАО

В нескольких пунктах вакцинации в ЯНАО – в культурно-деловом центре Салехарда и новоуренгойском ГДК «Октябрь2» – был зафиксирован активный рост посещений. Горожане приходят как по предварительной записи, так и без нее, в связи с чем образовываются очереди.

Так, только вчера в ГДК «Октябрь» вакцину получили сразу 300 человек, причем само учреждение имеет пропускную способность в три раза меньше. А в культурно-деловом центре Салехарда за сегодняшний день поставили более 250 прививок.

В департаменте здравоохранения ЯНАО быстро отреагировали на сложившуюся ситуацию и в ответ на потребность северян продлили режим работы и вдвое увеличили число медработников, осматривающих пациентов перед процедурой в КДЦ «Салехард». С этого дня в центре ведется прием в две смены: с 09:00 до 15:00 (работают 4 врача), с 15:00 до 18:00 (работают 2 врача). До этого пункт работал до 15:00. Такой же график принят в прививочном кабинете Салехардской окружной больницы.

Чтобы ускорить работу, документам в ГДК «Октябрь» занимаются студенты-медики, которые проходят практику в больнице. Если образуется очередь, в пункт вакцинации отправят дополнительного врача.

Напомним, что первый компонент вакцины в ГДК «Октябрь» и городской больнице можно поставить только по предварительной записи, в ТРЦ «Солнечный» – в порядке живой очереди, но только по выходным с 12:00 до 18:00. Всего в пунктах вакцинации работают пять врачей, семь медсестер, шесть медрегистраторов и девять волонтеров.

– Мы призываем граждан посещать пункты вакцинации по предварительной записи и не пренебрегать мерами предосторожности: надевать маску в помещении и соблюдать социальное дистанцирование, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Записаться на прививку можно через портал госуслуг и кол-центры поликлиник, – отметил директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Всего в ЯНАО процедуру вакцинации прошли более 97 тысяч жителей, почти 82 тысячи пациентов завершили курс полностью. Итого – 40,5% жителей уже получили первый компонент.

Добавим, что в округе развернуто 75 пунктов вакцинации, два из которых – в Тарко-Сале и Губкинском, оба – работают круглосуточно. Запас вакцины «Спутник-V» – 15 тысяч доз первого компонента. Поставка регулируется федеральным центром, информация о поступлениях доступна на новостных сайтах и в социальных сетях.