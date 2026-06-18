Фото: департамент гражданской защиты ЯНАО

Депутаты ямальского парламента приняли закон, который обновляющий региональную систему наград. И теперь в округе будут еще два почётных звания: «Заслуженный работник пожарной охраны ЯНАО» и «Заслуженный спасатель ЯНАО».

Этими званиями будут отмечать тех, кто много лет работают в пожарной охране и спасательных службах, первыми приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях и демонстрируют высокий профессионализм.

Фото: департамент гражданской защиты ЯНАО

Как отмечает председатель Заксобрания округа Сергей Ямкин, труд пожарных и спасателей всегда связан с риском, и новые звания - это благодарность за их самоотверженную службу.

- Работа сотрудников пожарных и спасательных служб всегда сопряжена с риском. Несмотря на это, в профессию идут молодые люди, готовые жертвовать собой ради спасения других. Новые почетные звания - это заслуженная благодарность за их самоотверженный труд и верность долгу, - подчеркнул парламентарий.

Фото: Законодательное собрание ЯНАО

Кроме того, депутаты упростили условия получения медали «Материнская слава Ямала»: ее смогут получить женщины, которые ранее удостаивались наград СССР, России или других субъектов за материнство. Нововведение позволит поддерживать и отмечать многодетных матерей без дополнительных формальных барьеров.

Напоминаем, что медаль «Материнская слава Ямала» может получить гражданка России, которая проживает в регионе не менее 15 лет, родившая или усыновившая четырех и более детей. Кроме того, женщина должна доказать, что обеспечивает им достойное воспитание и всестороннее развитие.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что по инициативе Дмитрия Артюхова учреждена награда - медаль «За вклад в развитие Ямала». Получить ее могут северяне, которые внесли значительный вклад в освоение и развитие округа, способствовали укреплению межнационального мира и согласия, охране жизни и прав граждан или же реализовали проекты, ставший для региона значимым событием. В дополнение к медали вручаются удостоверение и единовременное вознаграждение в 50 тысяч рублей.

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