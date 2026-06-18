Фото: Законодательное собрание Ямала

На Ямале упростили условия получения медали «Материнская слава Ямала». Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.

Теперь медаль смогут получить женщины, которые уже удостаивались наград СССР, России или других субъектов за материнство. Ранее это было невозможно.

Напоминаем, что медаль «Материнская слава Ямала» может получить гражданка России, которая проживает в регионе не менее 15 лет, родившая или усыновившая четырех и более детей. Кроме того, женщина должна доказать, что обеспечивает им достойное воспитание и всестороннее развитие.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что Алла Василюк из Лабытнанги удостоилась медали «Материнская слава Ямала». У женщины шестеро детей: две дочки и четыре сына. А ее муж - священнослужитель Георгиевского храма. Их семья - настоящий пример крепких и гармоничных отношений родных людей.

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