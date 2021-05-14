«За вклад в развитие Ямала»: в регионе учреждена новая награда

Фото: правительство ЯНАО

По инициативе Дмитрия Артюхова в регионе учреждена новая награда - медаль «За вклад в развитие Ямала». Вручат ее северянам, которые внесли значительный вклад в освоение и развитие округа независимо от сферы деятельности. Также ее смогут получить те, кто способствовал укреплению межнационального мира и согласия, охране жизни и прав граждан или же реализовал проект, ставший для Ямала значимым событием.

Выдавать медаль будут по ходатайству глав муниципалитетов, руководителей исполнительных органов госвласти, по собственной инициативе или с подачи руководителей предприятий любой формы собственности. С такой инициативой может выступить и глава региона.

В дополнение к медали гражданам вручат удостоверение и единовременное вознаграждение в 50 тысяч рублей, которое будет выплачено за счет средств окружного бюджета. По заявлению получателя деньги могут быть перечислены на благотворительность.