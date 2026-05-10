Скрин с видео администрации Ноябрьска

Небывалая буря обрушилась на некоторые районы Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным окружного департамента дорожного хозяйства в настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий полностью закрыт для проезда всех автомобилей участок дороги от Губкинского до Пурпе. Затруднено движение автомобилей на подъезде к Ханымею. Возможно введение ограничений для проезда авто на этом участке. В городе Муравленко движение автотранспорта на выезд из города ограничено. Временно приостановлено движение автобусов по городским маршрутам

В Ноябрьске из-за аномального снегопада введен режим повышенной готовности. По этой причине аэропорт Ноябрьска временно закрыт до 10:00 11 мая. Железнодорожное сообщение работает в штатном режиме. Выезд на Карамовском перекрёстке тоже перекрыт во всех направлениях. Водителей просят воздержаться от загородных поездок.

Глава города Ноябрьска Алексей Романов провел экстренное совещание из-за непогоды. Он отметил, что ситуация остаётся крайне напряжённой. Обильный снегопад сопровождается сильным ветром, который достигает 11 метров в секунду. Синоптики отмечают, что буря сохранится до ночи 10 мая. Кроме того, ожидается ухудшение условий: температура воздуха опустится до –4 градусов, а скорость ветра увеличится до 17–20 метров в секунду. В настоящее время глубина снежного покрова в городе уже составляет 60 сантиметров. Городские службы работают на пределе. На участках работает техника для расчистки автодороги и организации безопасного проезда.

- Глава города подчеркнул, что сейчас первоочередная задача — обеспечить бесперебойную работу всех экстренных служб, вывести на маршруты пассажирский транспорт и оперативно расчистить дороги и тротуары от снега, - сказал Алексей Романов.