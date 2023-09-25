На Ямале пропавших при столкновении судна с баржей капитана и моториста не могу найти уже третий день

Фото: департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО

На Ямале продолжаются поиски пропавших капитана и моториста теплохода, который в минувшую пятницу, 22 сентября, столкнулся с баржей на реке в Шурышкарском районе.

Ранее обнаружить людей пытались сотрудники поисковой группой «Ямалспас». Они выполнили обследование дна эхолотом и осмотрели береговую линию с обеих сторон, но все оказалось напрасным.

Сейчас поисками пропавших без вести мужчин занимаются водолазы. Велика вероятность, что северяне не смогли выбраться из воды и утонули.

- На месте работают водолазы. Обсуждается вопрос о понятии судна, - прокомментировали в администрации Шурышкарского района.

Напоминаем, что происшествие случилось в 40 километрах от села Мужи. Одними из первых о нем узнали сотрудники регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности.

- У деревни верхний Аканлейм рыбаки услышали вой сирены и хлопок, а затем увидели, как по воде плывут бочки и куски фанеры. Для проверки информации на место выехали четыре спасателя на двух моторных лодках. Через некоторое время ими была обнаружена перевернутая баржа и затопленный катер «Авангард», перевозивший стройматериалы из Приобья в Мужи, - рассказали в ведомстве.

Спустя недолгий срок инцидентом заинтересовались в Уральской транспортной прокуратуре. Подконтрольное им ведомство - Новоуренгойская транспортная прокуратура - организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Кроме того, свою проверку проведет и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте. Его сотрудники проводят проверочные мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства и причины случившего.

- В ближайшее время будут назначены экспертные исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в следственном управлении.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде у пассажирского катера отказала система управления, и он врезался в стоявшее судно. Данный инцидент также находится на контроле у Новоуренгойской транспортной прокуратуры.