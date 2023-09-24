На Ямале затонул теплоход с баржей: капитан и моторист судна пропали без вести. Фото: ЧП Ямал

На Ямале выясняются обстоятельства затопления судна, сообщает Уральская транспортная прокуратура. ЧП произошло в 40 километрах выше села Мужи. О происшествии сообщили рыбаки, они услышали вой сирены и хлопок, а после увидели, как по воде плывут вещи (бочки, куски фанеры).

Спасатели уже определили глубину и место нахождения затонувшего катера и сегодня бригада водолазов из Салехарда выехала на точку происшествия, чтобы продолжить работы. К сожалению, в результате происшествия капитан и моторист судна пропали без вести. Работы по поиску пропавших продолжаются.

- 23 сентября 2023 года на 505 километре реки Малая Обь в 40 километрах от села Мужи Шурышкарского района ЯНАО затонул теплоход с баржей, груженной строительными материалами, - рассказали в транспортной прокуратуре.

Позже департамент гражданской защиты ЯНАО сообщил, что затонувший катер удалось обнаружить.

- Обнаружена перевернутая баржа и затопленный катер «Авангард», перевозивший стройматериалы из п. Приобье в с. Мужи. Поисковая группа «Ямалспас» обследовала дно эхолотом, патрулирование береговой полосы правого и левого берега реки. Экипаж катера «Авангард» (2 человека) не обнаружен, - говорится в сообщении в департаменте.

Кроме того, специалисты сообщили, что при ЧП не было разлива ГСМ и нефтепродуктов. Причины трагедии выясняются. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Напомним, ранее мы писали о том, что покоящееся в Ямальском районе судно «Летучий голландец» отправят на утилизацию.