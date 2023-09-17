В Салехарде у пассажирского катера отказала система управления, и он врезался в стоявшее судно

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Новоуренгойская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия с участием двух судов на реке Полуй в Салехарде. Сегодняшним днем, 17 сентября, там столкнулись катер «Метеор» и судно «Норд-3».

- Во время выполнения эксперементального рейса скоростного судна на подводных крыльях «Метеор» произошел отказ всех систем управления, в результате чего оно врезалось в стоящее у берега судно «Норд-3», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В итоге оба судна получили повреждения. Пострадавших нет, окружающая среда не загрязнена.

Сейчас в ведомстве организовали проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.