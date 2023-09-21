«Растащили по улицам, перемешали с грязью»: жители Лабытнанги возмущены отсыпкой проездов на улице Студенческая

Фото: Наталья Сингаевская

В Лабытнанги никак не может разрешиться проблема с раскисшими проездами на улице Студенческая. Сначала городские власти обещали сделать ее летом прошлого года, затем - в конце августа текущего, а под конец - 20 сентября, то есть вчера. А вообще эта ситуация длится уже три года, и, как уверят люди, все это время они только и делают, что просят и просят.

- Третий год подряд мы просим администрацию решить вопрос с дорогой в нашем микрорайоне. В прошлом году от мэрии пришел ответ о постановке дороги на кадастровый учет, что позволит включить ее в контракт на летнее и зимнее содержание. Была надежда, что проблема решится, но увы...Воз и ныне там..., - жаловалась в конце августа местная жительница Наталья Сингаевская.

Фото: Наталья Сингаевская

Тогда власти сообщили девушке, что дорогу подсыпят щебнем, но за четыре недели этого так и не произошло. Поэтому, не желая мириться с обманом, северянка вновь подняла данную тему в соцсетях.

- Уже пошло четыре недели с момента вашего ответа о исправлении. В очередной раз просим вас произвести отсыпку для возможности передвижения жителей города, - вновь обратилась девушка к властям.

В ответ на это мэрия сообщила, что постарается провести отсыпку 20 сентября.

И вот, спустя долгие годы ожидания, власти, казалось бы, услышали людей и пригнали на место два большегруза со щебенкой, но на дел все оказалось не так замечательно, как на словах.

- Для чего вчера был устроен весь этот «марш бросок» по исправлению ситуации? Вы считаете, что ситуация исправлена? Привезли два «КамАЗа» с половиной кузовов щебня, растащили его по улицам, перемешали с грязью, пофотографировали выполненную работу и на этом уехали, сказав, что щебня больше нет, - говорит Наталья.

Фото: Наталья Сингаевская

Напоминаем, что проезды 12-го и 13-го микрорайонов - объекты незавершенного строительства, которые в 2023 году включили на содержание (летом производится отсыпка щебнем, зимой - уборка снега).

Минувшим летом власти привели в порядок два проезда, причем те, на которых никто не проживает. А вот нужные, которые просят сделать уже третий год, так и оставили в неглиже.

Фото: Наталья Сингаевская

В комментариях к посту горожане поддержали землячку, отметив, что и летом, когда нет дождей, дорога выглядит не лучшим образом.

- Летом от пыли дышать невозможно, так как ездили большегрузные машины к стройке школы, сейчас - грязи по колено, - говорит Марина Старкова.

А Денис Магсумов отметил, что особо его позабавил бетонный блок на перекрестке с новой дорогой возле школы.

- Я так понимаю, это для того, чтоб мы, холопы, грязь людям не таскали, - усмехается мужчина.

Фото: Наталья Сингаевская

На данный момент власти никак не прокомментировали недовольство людей. А сами жильцы вновь просят администрацию разрешить ситуацию.

Что же касается ужасного состояния дороги, ранее в микрорайоне индивидуального жилищного строительства велись работы по прокладке магистральных сетей водоснабжения, газификации, канализации. Сейчас владельцам предстоит провести сети к своим домам. Именно поэтому внутриквартальные проезды и остаются не достроены.