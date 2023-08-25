В Лабытнанги жители улицы Студенческая третий год просят администрацию решить проблему с раскисшей дорогой

Фото: Наталья Сингаевская

В Лабытнанги жители улицы Студенческая уже третий год подряд просят городские власти решить проблему с раскисшей дорогой. По словам людей, она находится в настолько плачевном состоянии, что пройти по ней не могут ни дети, ни пенсионеры.

- Третий год подряд мы просим администрацию решить вопрос с дорогой в нашем микрорайоне. В прошлом году от мэрии пришел ответ о постановке дороги на кадастровый учет, что позволит включить ее в контракт на летнее и зимнее содержание. Была надежда, что проблема решится, но увы...Воз и ныне там..., - негодует местная жительница Наталья Сингаевская.

В качестве доказательств северянка прикрепила фото той самой дороги. На снимках отчетливо видно, что проезжая часть утопает в лужах и грязи. А в некоторых местах ямы настолько большие, что обойти их просто нет возможности.

Фото: Наталья Сингаевская

Ухудшает ситуацию и тот факт, что по дороге часто ездят машины, включая большегрузы, и тем самым еще больше приводят ее в негодное состояние.

- Жууууть! И все в дом. Ни пройти, ни проехать, - ужасается Елена Харламова.

По словам северянки, они не требуют от властей укладывать асфальт, им хватит и простого щебня, как в других микрорайонах, но и его дождаться тоже не получается.

Фото: Наталья Сингаевская

В итоге пост возымел эффект, и представитель управления жилищно-коммунального хозяйства пообещал людям решить проблему уже на следующей неделе.

- В качестве временной меры для исправления ситуации дорожники подсыпят дорогу щебнем. Работы будут произведены на следующей неделе. Постараемся ускорить выполнение, - прокомментировали в ведомстве.

Также там сообщили, что проезды 12-го и 13-го микрорайонов - объекты незавершенного строительства, которые включены на содержание в 2023 году (летом производится отсыпка щебнем, зимой - уборка снега).

- На данные проезды имеется проект по строительству 5-й категории дорог - щебеночное основание. В следующем году планируем откорректировать проект из 5-й категории в 4-й и выполнить асфальтирование в 2025 году, - резюмировали в управлении.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жители Лабытнанги жалуются на раздавленную и пыльную дорогу по улице 40 лет Победы.