Фото: соцсети

Власти Лабытнанги так и не привели в порядок раскисшую дорогу по улице Студенческая, хотя обещали сделать это еще в конце августа. По словам людей, она находится в настолько плачевном состоянии, что пройти по ней не могут ни дети, ни пенсионеры.

- Третий год подряд мы просим администрацию решить вопрос с дорогой в нашем микрорайоне. В прошлом году от мэрии пришел ответ о постановке дороги на кадастровый учет, что позволит включить ее в контракт на летнее и зимнее содержание. Была надежда, что проблема решится, но увы...Воз и ныне там..., - жаловалась в конце августа местная жительница Наталья Сингаевская.

Фото: соцсети

Тогда власти сообщили девушке, что дорогу подсыпят щебнем, но этого так и не произошло.

- Уже пошла четыре неделя с момента вашего ответа о исправлении. В очередной раз просим вас произвести отсыпку для возможности передвижения жителей города, - вновь обращаются горожане к властям.

Фото: соцсети

В ответ на это мэрия сообщила, что постарается провести отсыпку 20 сентября.

Что же касается ужасного состояния дороги, ранее в микрорайоне индивидуального жилищного строительства велись работы по прокладке магистральных сетей водоснабжения, газификации, канализации. Сейчас владельцам предстоит провести сети к своим домам. В связи с этим внутриквартальные проезды и остаются не достроены.