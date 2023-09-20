«Пора вводить вертолетное сообщение»: в Салехарде жители микрорайона Ангальский мыс оказались отрезаны от центра города

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде жители микрорайона Ангальский мыс негодуют из-за закрытия единственной дороги, ведущей в центр - сейчас там идет строительство кольцевой развязки. Также возмущает людей и то, что работы начались буквально несколько дней назад, а все лето проезды стояли нетронутыми и закрытыми.

В связи с этим людям приходится делать огромный крюк, чтобы отвезти детей в школы, добраться до работы, больницы и прочее. При этом теперь на выезде образовывается огромная пробка, стоять в которой приходится около 20 минут, из-за этого автоинспекторам даже пришлось изменить режим работы светофора.

Фото: администрация Салехарда

Но еще хуже тем, кто вынужден ездить на общественном транспорте - автобусы приходят с опозданием.

- Автобусы хоть бы ездили как положено, по расписанию, а то и взрослые, и дети стоят, ждут чуть ли не по часу, когда приедет транспорт, - рассказывает Гуля Завальная.

Устав от происходящего, жители обратились к губернатору, вопрошая, можно ли вот так взять и перекрыть прямой доступ жителям целого района к детским садам, школам, магазинам, аптекам и другой инфраструктуре.

- Ставится под угрозу жизнь людей. Кому-то может потребоваться срочная медицинская помощь. Другим экстренным службам будет тоже проблематично проехать, - говорит местный житель.

Фото: администрация Салехарда

В итоге на недовольства жильцов отреагировала администрация Салехарда. Ее представитель сообщил, что ремонт данного участка был необходим, так как он находится в аварийном состоянии, а перекрытие поможет быстрее завершить работы.

- Для проведения дорожных работ потребовалось перекрыть проезд по улице Чапаева. Организовать другие варианты движения по временным схемам на данной автодороге попросту нельзя, поскольку они не будут соответствовать требованиям безопасности, - добавили в мэрии.

Что касается задержки начала работ, причина этого - разрушающийся мост на улице Объездная (на ней также планировалось проведение работ). Дефекты были выявлены в ходе дополнительного обследования, когда уже был подготовлен и утвержден проект, а на подготовку нового потребовалось время.

Фото: администрация Салехарда

- Существующий мост «дышит на ладан» и требует капитального ремонта. Просто положить на него новый асфальт - не безопасно. В связи с этим потребовался новый проект, подготовили который лишь к началу сентября. После чего подрядная организация и приступила к делу, - сказали в администрации.

Сейчас на площадке строительства кольцевой развязки ведутся работы по демонтажу дорожных плит, подготовке к устройству бортового камня и укладке асфальтобетонного покрытия.

Трудятся на объекте 20 специалистов и 10 единиц техники. Завершить работы они планируют до 10 октября.

Фото: администрация Салехарда

Хоть такое объяснение властей и выглядит вполне логично, жителям Ангальского мыса легче от этого не становится. Тем более люди уверены, что работы как всегда затянутся, и ждать открытия через месяц не стоит.

По словам людей, самое разумное, что можно будет сделать в данной ситуации - ввести вертолетное сообщение, как это делают в отдаленных поселениях во время распутицы.