По просьбе салехардцев отрегулирована работа светофора на участке Объездная - Ангальский мыс

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде по просьбам жителей отрегулировали работу светофора на участке Объездная - Ангальский мыс. По словам людей, ранее 17 секунд «зеленого света» было достаточно - успевали проехать 2-3 машины. А теперь, в связи со строительством кольцевой развязки, загруженность дороги усилилась, образуются пробки.

- В настоящий момент программа светофора «перестраивается» в сторону увеличения времени для поворота налево с объездной дороги на Ангальский мыс, - прокомментировали в мэрии.

Таким образом, со вчерашнего вечера интервал для проезда составляет 32 секунды.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде появятся два новых сквера и мототрасса.