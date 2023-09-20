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НовостиОбщество20 сентября 2023 3:34

По просьбе салехардцев отрегулирована работа светофора на участке Объездная - Ангальский мыс

В Салехарде изменили работу светофора на участке Объездная - Ангальский мыс
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде по просьбам жителей отрегулировали работу светофора на участке Объездная - Ангальский мыс. По словам людей, ранее 17 секунд «зеленого света» было достаточно - успевали проехать 2-3 машины. А теперь, в связи со строительством кольцевой развязки, загруженность дороги усилилась, образуются пробки.

- В настоящий момент программа светофора «перестраивается» в сторону увеличения времени для поворота налево с объездной дороги на Ангальский мыс, - прокомментировали в мэрии.

Таким образом, со вчерашнего вечера интервал для проезда составляет 32 секунды.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде появятся два новых сквера и мототрасса.