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НовостиНедвижимость18 августа 2023 3:41

В Салехарде новую кольцевую развязку в районе Ангальского мыса доделают до конца строительного сезона

В Салехарде продолжается строительство кольцевой развязки в районе Ангальского мыса
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Салехарде продолжается строительство кольцевой развязки в районе Ангальского мыса. Как сообщили в городской администрации, она будет готова до конца сезона.

- Этот участок является достаточно аварийным. Поэтому и было принято решение о необходимости кольцевой развязки, - добавили в мэрии.

Крое того, параллельно с развязкой велись работы на прилегающих дорогах - улицы Чкалова и Объездная. Согласно плану, специалистам нужно было заменить асфальт, установить водоотводные лотки, обустроить освещение, нанести разметку и установить дорожные знаки. Но в процессе возникли проблемы.

- В ходе работ на улице Объездная и проведенного дополнительного обследования выявлены дефекты, которые невозможно было предусмотреть без непосредственных работ по «физике». Водопропускные сооружения (мост в простонародье) требуют капитального ремонта, просто положить новый асфальт нельзя. Мы привлекали экспертную группу, которая занимается ремонтом мостов и водопропускных сооружений по всей стране. Совместно ищем лучшее техническое решение для этого объекта, - прокомментировал заместитель главы города Андрей Барышников.

Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Таким образом, работы на автодороге остановлены до начала следующего строительного сезона.

Проезд в район Ангальского мысы осуществляется беспрепятственно по улице Чапаева.