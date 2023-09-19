На Ямале пожарные вытащили из горящей квартиры двух перепуганных попугаев

Спасенные птицы

Только ямальцы отошли от новости о страшном пожаре в Ноябрьске, где погибли мать и двое детей, как уже в другом городе - Губкинском - снова загорелась многоэтажка.

К счастью, в этот раз жертв удалось избежать, но лишь благодаря спасателям, которые молниеносно прибыли на место и на совесть выполнили свою работу.

- Сообщение о пожаре в многоквартирном доме 6-го микрорайона поступило 18 сентября в 19.22. На место незамедлительно выехали 11 человек личного состава и 3 единицы спецтехники, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правда - Ямал» в пресс-службе регионального МЧС.

Вызвала спасателей хозяйка квартиры, которая, на момент пожара, находилась дома и заметила неладное. Тем не менее, женщина и ее маленькая дочь 2017 года рождения уже успели надышаться угарным газом и были переданы в руки медиков. По итогу осмотра семью отправили на амбулаторное лечение.

Когда жизни людей уже ничего не угрожало, сотрудники чрезвычайного ведомства приступили к спасению домашних питомцев. Так, из задымленного помещения была вынесена клетка с попугаями, которых, затем, передали в надежные руки главы семейства. Отделались пернатые лишь легким испугом.

Что касается самого пожара, его потушили уже через полчаса, то есть в 19.55. Огонь повредил ванную комната на площади пять квадратных метров.

Как отмечают специалисты, скорей всего возгорание началось из-за неисправного электрооборудования, но наиболее точную причину установят дознаватели МЧС.

Кстати, это уже не первый раз, когда губкинские пожарные спасают братьев наших меньших. Например, в декабря 2022 года они вытащили из задымленной квартиры маму-кошку с двумя новорожденными котятами. К несчастью, хвостатое семейство уже успело надышаться угарным газом, поэтому откачивать их пришлось с помощью дыхательных аппаратов с кислородом.