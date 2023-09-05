Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

В Ямальском районе так и не нашли медведя, залезшего в чум к тундровику. К счастью, находивший в нем 67-летний мужчина успел сбежать от лап хищника, но встречу с ним он запомнит явно надолго.

Разобраться со зверем взялись сотрудники службы по охране биоресурсов и специалисты районной администрации.

- При поддержке наших партнеров из компании «Газпромнефть-Ямал», которые не первый раз помогают в решении ситуаций с дикими животными, на место происшествия вылетела специальная группа, - рассказал глава муниципалитета Андрей Кугаевский.

За вчерашний день сотрудникам удалось обнаружить лишь поврежденные чум и нарты. Но на этом поиски медведя не заканчиваются, сегодня был отправлен еще один борт с группой.

Также вертолет совершил пять посадок в различных местах, чтобы опросить оленеводов о присутствии белого медведя. После диалога выяснилось, что близ стойбища Вануйто животного не видели.

- Наши специалисты рассказали оленеводам о том, что нужно делать при встречи с медведем. Также им были даны контактные данные, по которым можно оперативно сообщать о нахождений медведя, - сказали в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.