На Ямале фотоловушка засняла дикого соболя, пытавшегося стащить щуку на ужин

Соболь тащит рыбу

Ямальский департамент природных ресурсов поделился в своих соцсетях уникальным моментом из жизни дикого соболя, попавшего в объектив видеокамеры. В опубликованном ролике можно увидеть, как маленьких хищник, проголодавшись, пытается утащить огромную щуку.

Заметив лакомство, соболь сначала обнюхивает его, а затем, схватив зубами, пытается протащить под упавшим деревом. Но задача оказывается не из легких, поэтому зверьку приходится изрядно изловчиться, чтобы ухватить еду. И вот, спустя несколько попыток, лесной житель все же хватает добычу и утаскивает в укромное местечко.

- Ночью нашим фотоловушкам, расположенным в Верхнеполуйском заказнике, удалось запечатлеть ужин соболя! Инспекторы специально раскладывают кормовую приманку таким образом, чтобы редкие кадры основных объектов заказника, находящихся под охраной, попали в объектив, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, что природный департамент часто публикует в своих соцсетях забавные кадры с ямальскими животными.

Так, ранее фотоловушкам удалось запечатлеть лосей, овцебыков и кабанов, пришедших отобедать минерально-солевым комплексом и подкормками, а также медведей. Последние, кстати, ведут себя в лесу вполне привольно - метят территорию и забавно почесываются о деревья всеми конечностями.

Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО

Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО

Но бывает и такое, что местные жители сами делятся с департаментом своими видео. Например, в конце мая рыбки прислали его сотрудникам сразу два ролика с плывущими через реку Войкар лосями.

В ведомстве отметили, что животные держат путь на новые пастбища, а происходит это в тот период, когда популяция сохатых увеличивается в разы.