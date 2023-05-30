На Ямале рыбаки встретили двух лосей, переплывающих реку

Лось переплывает реку Войкар

На Ямале началась миграция лосей. Обитающие в таежной зоне животные стремятся перебраться в более северные районы, для этого им надо не просто преодолеть внушительные расстояния по суше, но и переплыть через полноводные реки.

Сразу двумя такими видео с северянами поделился региональный департамент природных ресурсов и экологии. Как отметили в ведомстве, сняли их местные рыбаки на кордоне №2 в Шурышкарском районе, где протекает река Войкар.

Авторам первого ролика удалось застать лося в самый пик действия. Будучи на середине реки, животное неутомимо преодолевало метр за метром, приближаясь к земле.

А во втором видео сохатый уже переплыл реку и готовился выйти на берег. Коснувшись копытами дна, он грациозно вышагнул из воды и, даже не отряхнувшись, поспешил к новым местам.

- Лоси откочевывают, когда их численность разрастается, тогда животные начинают нуждаться в новых пастбищах. Данный факт говорит о том, что проводимые в округе биотехнические и природоохранные мероприятия дают хороший результат. Комфортная среда обитания и достаточная кормовая база способствуют росту популяции сохатых, - отметили в департаменте.

Кстати, одно из таких мероприятий - подкормка лосей солонцом. В преддверии зимы сотрудники службы по охране биоресурсов выложили в лесах 500 брикетов, содержащих в общей сложности более 11 тонн соли. Это лакомство необходимо зверям для укрепления костной ткани и хорошего обмена веществ.