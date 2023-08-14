«Похоже на место обитания монстра»: в Надыме обнаружили поляну, усыпанную скелетами

Фото: соцсети. Найденные скелеты.

Жители Надыма не на шутку встревожены странной находкой в районе полигона ТБО: кто-то устроил там свалку из костей животных.

Рассказал об ужасающей находке местный житель. Он выложил в соцсетях гневный пост, сопроводив его «говорящими» фото.

- В районе полигона ТБО, что за Старым Надымом. Мало того, что на свалку всем плевать, так теперь там еще и скотомогильник образовался, - возмущается мужчина.

На снимках, прикрепленных северянином, видна небольшая территория, полностью усеянная скелетами. Выглядит это, мягко говоря, жутковато.

Фото: соцсети. Найденные скелеты.

- Похоже на место обитания монстра, - отметил Виктор Тазин.

- Жуть какая, - поддержал земляка Константин Ионов.

Разумеется, такая находка не ускользнула от внимания не только местных властей, но и региональных.

- В ближайшее время ветеринарный специалист выедет на место для его обследования и принятия дальнейших действий по очистке. Параллельно будет уведомлено Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, а также собственник территории, - прокомментировали в ветеринарной службе Ямала.

Фото: соцсети. Найденные скелеты.

Позже к делу подключилась администрация Надымского района, сообщив об итогах выезда.

- Специалисты администрации совместно со специалистами окружного центра ветеринарии обследовали указанную территорию. Предполагается, что это кости домашнего северного оленя. До 1 сентября местность будет убрана, - рассказали в мэрии.

Что касается самой свалки, ее ждет рекультивация. Сейчас завершается разработка данного проекта.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме уничтожили кладбище домашних животных. После того как на территорию зашли рабочие, место захоронения стало напоминать стихийную свалку. Оградки превратились в искореженное железо, а сами могилы засыпали комьями земли, поломанными ветвями и различным мусором.