Пересадка в другом городе или пять часов в автобусе: жительницы Лабытнанги не знают, как им возвращаться домой после родов в Надыме

Фото предоставлено КП / малыши в роддоме

В Лабытнанги разгорается нешуточный скандал, причина которого - долгое закрытие местного роддома. Уже четвертый год отделение пребывает в стадии ремонта, и все это время молодые мамы вынуждены рожать в других городах, уезжая за десятки, а то и сотни километров от родного дома. И вот, после вынужденного путешествия, появления малыша и осознания счастья материнства перед женщинами встает вопрос: «Как добраться до дома?».

Дело в том, что процесс транспортировки женщин в роддом Надыма отлажен - бортом санавиации, а вот обратно - уже не очень. Молодая мать и младенец сами должны добираться до дома воздушным или наземным транспортом (деньги вернут в полном объеме), вот только билетов на рейсы может не быть.

Поднял эту тему в соцсетях местный житель Сергей Уткин, дочь которого оказалась именно в такой ситуации.

- Мария Ароновна, сколько можно издеваться над местным населением? По вашему мнению, постройка нашего роддома имеет статус ниже памятника Семи лиственницам? Моя дочь поехала рожать из Лабытнанги в Надым! Как вы представляете их возвращение домой? Самолетов нет!, - негодует мужчина.

После этого в комментариях к посту начался сущий кошмар: одни отстаивали градоначальницу, аргументируя это тем, что роддом - ответственность местного депздрава, а не мэрии, другие же, наоборот, упрекали Трескову в том, что она не может донести до вышестоящих лиц то, что данную проблему нужно решать быстро, а не затягивать на года.

- Зачем нам администрация, которая ни за что не отвечает, не отстаивает интересы жителей? Ни за бездомных собак, ни за здравоохранение, ни за ЖКХ. Только отписки: звоните 112, пишите в жилищную инспекцию. Справочное бюро, получается, - рассуждает Алина Давыдова.

Поддержала землячку и Татьяна Шаймарданова. По мнению женщины, все скверы и парковки, которые появляются в городе, не имеют такого приоритета как роддом, но внимания им уделяется даже больше.

- Полностью поддерживаю, роддом должен быть построен еще до всяких там парков, скверов и прочее, - говорит северянка.

А Наталья Захарова и вовсе предложили присвоить Лабытнанги статус деревни, ведь там наличие роддома как раз не обязательно.

- Вообще не понимаю, как можно оставить город без роддома? Тогда переводите город в статус деревни, там точно не должно быть роддомов! А то получается, что город есть, роженицы есть, но рожать ты здесь нигде не можешь. Цирк самый настоящий! Как будто кто-то знает точную дату рождения каждого ребенка. Даже в 90-х годах, когда тоже делали ремонт, открывали отделение в другом месте больницы. Просто издеваются над людьми!, - возмущается женщина.

Что касается сроков открытия роддома, в Лабытнангской городской больнице сообщили, что дата окончания ремонтных работ - четвертый квартал 2023 года.

- В настоящее время подрядная организация активно занимается капитальным ремонтом отделения. На период приостановления его деятельности все беременные, согласно маршрутизации по показаниям, направляются в медицинские организации округа. Финансовые средства, затраченные на переезд или перелет, возмещаются, - прокомментировали в медучреждении.

Как и ожидалось, ответ больницы люди восприняли без энтузиазма, потому что он оказался лишь формальной отпиской.

- Какой перелет вы оплатите, если самолеты не летают ни в Надым, ни в Новый Уренгой? Только маршрутка! Вы ездили по этой дороге, как по ней ехать с новорожденным? Отправляйте обратно санавиацией!, - негодует Нонна Леготкина.

Добавил масла в огонь и тот факт, что ровно года назад окружной департамент здравоохранения пообещал открыть роддом в первом квартале 2023 года, но что-то пошло не так, и работы все никак не завершатся.

Кстати, согласно сервису Яндекс.Расписание, добраться из Надыма в Салехард можно лишь с пересадками, что займет больше суток. Не самый лучший вариант с грудным ребенком на руках.

Скриншот с экрана монитора

Тоже самое касается и направления Салехард - Надым.

Скриншот с экрана монитора

Таким образом, мамам из Лабытнанги ничего не остается делать, как ехать автобусом, а беременным северянкам - верить, что двери роддома все же распахнутся в конце года.