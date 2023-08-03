«Одна из пуль едва не задела сердце»: в Салехарде пьяный живодер расстрелял добродушного бездомного пса

Фото: фонд защиты животных «Дорога Домой», Салехард

Не спроста алкоголь считается источником многих бед и главным катализатором преступлений. Яркий тому пример - инцидент с участием подвыпившего мужчины и собаки в Салехарде. Перебрав со спиртным, северянин решил позабавиться и расстрелял добродушного пса, который за всю свою жизнь не обидел и мухи.

История Беляшика (так зовут собаку) не самая простая - он бездомный пес, но, несмотря на это, очень добрый и веселый. Минувшим летом хвостатого забрали в приют, где он прошел все этапы по программе ОССВ, а затем, в сентябре, был вновь выпущен на волю.

Во дворе, где обосновался Беляш, его очень любят и всегда подкармливают. А еще жильцы в один голос утверждали, что пес - наидобрейший. Но прервал эту мирную картину, как уже говорилось выше, алкоголь.

- Нам поступил звонок от жителей дома, они сообщили, что в Беляшика стреляли и попросили приехать, оказать ему помощь. Пес лежал, любое движение доставляло ему боль, об этом он жалобно рассказывал собравшимся вокруг него людям, - рассказали в городском фонде защиты животных «Дорога Домой».

Прибывшие на место волонтеры осмотрели раненую собаку и отвезли ее на рентген. Снимки показали, что стреляли в Беляшика несколько раз, при чем одна из пулек едва не задела сердце, теперь достать ее будет весьма сложно.

Фото: фонд защиты животных «Дорога Домой», Салехард

Что касается стрелявшего мужчины, жильцы не хотят называть его имени, аргументируя это тем, что уже и так провели с ним беседу.

Сейчас Беляшик нуждается в операции, денег на которую у фонда нет. В связи с этим волонтеры открыли сбор, поучаствовать в котором могут все желающие. Реквизиты для перевода можно найти на официальной странице фонда в соцсети «ВКонтакте».

Но даже если пес вылечится, он вновь рискует оказаться на улице, и тогда на его пути может оказаться еще один живодер с оружием или кто похуже. И переживет ли Беляш еще одну такую встречу, неизвестно.

Напоминаем, что это уже не первый случай расстрела животных в городе. Ранее от рук злодеев пострадали еще два пса: одной дворняге пулей пробило позвоночник, а второй пришлось ампутировать лапу.