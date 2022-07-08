«Пес плачет, ему больно»: в Салехарде волонтеры пытаются спасти собаку, которой пулей пробило позвоночник

Фото: Ольга Морошкина. Пострадавший пес.

В Салехарде волонтеры местного фонда защиты животных «Дорога домой» пытаются спасти несчастную дворнягу, ставшую жертвой живодеров. Некто выпустил в собаку несколько пуль, одна из которых пробила животному позвонок. Теперь осколки кости давят на спинной мозг пса, из-за чего его задняя часть тела оказалась обездвижена.

Фото: Ольга Морошкина. Рентген пса.

По словам местной жительницы Ольги Морошкиной, собаку обнаружили несколько дней назад возле дома №39 по ул. Свердлова. Животное, не имея возможности передвигаться на четырех лапах, из последних сил ползло по улице, испытывая жуткую боль

- Пес плачет, ему больно. А мы искренне не понимаем, почему не могут существовать рядом люди и животные. К чему приведет это противостояние и сколько будет еще покалеченных на попечении фонда? - задается вопросом северянка.

Сейчас пес окружен заботой волонтеров фонда, также ему оказали первую помощь. Но этого недостаточно. Чтобы полностью излечиться, собаке нужна операция и наблюдение в стационере. Поскольку фонд не располагает такими средствами, его сотрудники обратились за помощью к неравнодушным горожанам.

Фото: Ольга Морошкина. Пострадавший пес.

Все, кто желает поддержат пса, могут связаться с сотрудниками фонда для уточнения информации.

Напоминаем, что еще один похожий случай произошел в окружной столице минувшей зимой. У дворняги, пострадавшей от рук живодеров, оказалась разорвана кожа, оторвана часть уха и прострелена лапа. Позже конечность пришлось ампутировать - настолько сильно она была повреждена.