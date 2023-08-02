В Салехарде свора бродячих псов искусала руки ребенку и разорвала штанину на мужчине

Фото предоставлено КП

После некоторого перерыва в Салехарде снова активизировались бродячие собаки. Все чаще в соцсетях стали появляться посты о их нападении и агрессии, причем выбирают они себе в жертву как взрослых, так и маленьких детей.

Так, в конце июля агрессивные псы бросились на мужчину, проходившего в районе лодочной станции, разорвали ему штаны и укусили ногу.

Фото: соцсети

А неделей раньше собаки покусали уже ребенка, который также шел мимо и никого не трогал.

- Младший брат отбивался руками как мог. Произошло все в прошлую пятницу возле магазина «Вятка», район Ангальского мыса, - рассказала сестра мальчика Светлана.

На фото, опубликованном девушкой, видны руки ребенка, на которых буквально нет живого места - настолько они искусаны.

Фото: Светлана Никифорова

Как уверяет девушка, теперь у мальчика появилась новая фобия - боязнь собак, но, в целом, чувствует он себя нормально.

- Уже были несколько раз на перевязке. Пытаемся подбадривать, говорим, что все скоро заживет и не будет болеть, - говорит Светлана.

Еще одну историю о покусанном ребенке рассказала горожанка Оксана. По словам северянки, произошло все на местном пляже, куда неожиданно забрел пес.

- На пляже тоже собака бегала. Девочку покусала, подруга отбила ребенка. При этом к ней вообще никто не лез, - вспоминает девушка.

После этого возмущенные и напуганные горожане стали наперебой предлагать способы борьбы с бездомными собаками, начиная от модернизации приюта и заканчивая усыплением, пусть оно даже и запрещено законом.

Кстати, подобные случаи уже не раз происходили в ямальских городах, а последний раз пик их всплеска пришелся на июнь. Однако тогда от рук догхантеров пострадали лишь домашние собаки, а уличные остались целы и невредимы.

Что касается имеющего приюта, то тут городские власти поспешили заверить горожан, что сейчас в нем хватает мест для всех собак, а живут они в раздолье.

- Последняя модернизация была в прошлом году, на территории установлено 140 больших вольеров и около 20 будок. Еще на базе приюта обустроили «Хаски-парк», где часть собак ездовых пород живут в просторных вольерах, - прокомментировали в мэрии.

Также власти отметили, что в большинстве случаев в сложившейся ситуации виноваты сами люди, которые выпускают питомцев на самовыгул или вовсе выкидывают их на улицу.

Кстати, пока жители и администрация рассуждали о бродячих собаках, происшествием с мальчиком заинтересовался следственный комитет - в ведомстве организовали доследственную проверку.

- После установления всех обстоятельств произошедшего, случившемуся будет дана правовая оценка. Также в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации и муниципальному предприятию, ответственному за отлов безнадзорных животных, - сообщили в следкоме.

Скорее всего результатом этой проверки станет то, что власти выплатят ребенку денежную компенсацию, как уже бывало ранее. Но от этого проблема с собаками никуда не исчезнет, и салехардцам вновь придется придумывать, как защитить себя и своих детей.