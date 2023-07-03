«Умирали в страшных муках»: на Ямале догхантеры объявили войну собакам

Фото: соцсети

На Ямал активизировались догхантеры, главная цель которых - уничтожить как можно больше собак. Причем убивают злоумышленники не только бродячих псов, но и домашних, сидящих на частных территориях.

Первая информация о несчастных случаях с хвостатыми появилась в минувшие выходные. Представители ноябрьского фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь» опубликовали в своих соцсетях предостережение для всех собаколюбов, а особенно тех, кто выпускает животных на самовыгул.

«Внимание всем собаководам! Поступила информация об отравлении. Пока известно о четырех мучительно погибших у «Метро», у всех кровь изо рта. Не исключены подобные «акции» и в других районах», - говорится в сообщении, опубликованном на странице фонда в соцсети «ВКонтакте».

А сегодня, 3 июля, печальные вести пришли сразу из двух населенных пунктов.

Так, по словам жителей Надыма, кто-то разбросал в городе белый порошок - яд, который вызывает смерть животного, даже если его просто понюхать.

- В городе массовое отравление собак! Везде рассыпан белый порошок - яд. Сегодня ночью в страшных муках умерла наша любимая собака. Гуляя на поводке, она понюхала этот порошок, а через полчаса начала биться в конвульсиях, которые продолжались пять часов, - рассказывает местный житель.

По словам надымчанина, спасти пса не удалось даже ветеринару, уэкстренно приехавшему на помощь.

Сначала горожане засомневались в правдивости сообщения, поскольку его автор решил скрыть свое имя и не сообщил место, в котором была разбросана отрава. Но вскоре в комментариях отметилась горожанка Ирина, чей пес также стал жертвой догхантеров.

- Это никакой не вброс. Пока нас не было, кто-то отогнул угол забора, через это отверстие собака вышла за периметр, и там ее поджидала отрава, - сообщила девушка.

К счастью, четвероногому другу Ирины удалось выжить. У северянка оказалось медицинское образование, а еще она работал в МЧС и знала, что надо делать в подобных случаях.

Следующее отравление произошло в поселке Уренгой Пуровского районе. Там от рук живодеров погибли две молодые овчарки.

- На территории поселка Уренгой были отравлены две породистые собаки. Умирали в страшных муках, - отписался в комментариях Василий Ёлгин.

Фото: Василий Ёлгин

В итоге ямальцы пришли к общему мнению, что подобное не должно остаться безнаказанным. Во-первых, собаки - это живые существа, убивать которых запрещено законом. А во-вторых, есть вероятность, что от отравы могут пострадать и сами люди, допустим, принеся ее домой на обуви.

Кстати, ранее на Ямале уже происходили инциденты с массовым отравлением собак: в Салехарде жертвами злоумышленников едва не стали четверо бездомных псов, а в Лабытнанги все закончилось куда трагичнее - животные погибли.