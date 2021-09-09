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Общество9 сентября 2021 7:43

Власти Салехарда выплатят пострадавшим от укуса собак детям денежную компенсацию

Так решил городской суд
Марина Прохорова
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Власти Салехарда выплатят пострадавшим от укуса собак детям денежную компенсацию

Власти Салехарда выплатят пострадавшим от укуса собак детям денежную компенсацию

Фото: Вера Зенина

Прокуратура Салехарда добилась взыскания морального вреда с городской администрации в пользу несовершеннолетних. Все началось с проверки, организованной ведомством по факту нападения бездомных собак на детей.

- На территории города зарегистрировано два факта укуса детей безнадзорными животными. Поскольку обеспечение безопасности населения, в том числе по отлову безнадзорных собак, возложено на органы местного самоуправления, в суд направлено два иска о взыскании с администрации компенсации причиненного детям морального вреда, - прокомментировали в региональной прокуратуре.

В итоге суд встал на сторону гособвинителя, обязав власть выплатить пострадавшим 40 тысяч рублей.