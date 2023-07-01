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В Ноябрьске неизвестные догхантеры травят собак. Об этом сообщили представители городского фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь».

«Внимание всем собаководам! Поступила информация об отравлении. Пока известно о четырех мучительно погибших у «Метро», у всех кровь изо рта. Не исключены подобные «акции» и в других районах», - говорится в сообщении, опубликованном на странице фонда в соцсети «ВКонтакте».

В связи с этим волонтеры призвали ноябрян не отпускать животных на самовыгул, а во время прогулки - надевать поводок и намордник. Если собака все же отравилась, нужно немедленно обращаться к ветеринару и написать заявление в полицию.

Ознакомиться с правилами оказания первой помощи при отравлении можно по ссылке. А здесь собраны контакты ветеринаров.