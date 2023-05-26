Спасенного от переохлаждения на Ямале краснокнижного совенка выпустили на волю

Птица готовится взлететь

История с годовалым краснокнижным совенком из Яр-Сале, которого вытащили из под стоявшей машины, благополучно завершилась. Отогревшегося, отдохнувшего и немного подлечившегося, его выпустили на волю.

Видео этого замечательного момента опубликовал региональный департамент природных ресурсов. Сначала сотрудник службы по охране биоресурсов держит пернатого в руках, а затем осторожно опускают на землю. Почувствовав свободу, хищник тут же взмахнул крыльями и взмыл ввысь.

- Давай, давай, давай, пошел, - озабоченно говорит один из работников, наблюдая за полетом совенка.

- Он и знать нас не знал, - смеется второй сотрудник. - Вон, уже охотится.

В итоге все опасения работников ведомства оказались напрасны. Грациозно пролетев над головами своих спасителей, пернатый скрылся из вида.

До того, как совенка выпустили на волю, он находился под присмотром специалистов салехардского центра ветеринарии и инспекторов службы по охране биоресурсов. Несколько дней они поили птицу водой, кормили куриными сердечками и пристально следили за ее состоянием. Оказывается, совенку диагностировали переохлаждение - перья на одном крыле были немного приморожены.

Кстати, как рассказал заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, кандидат биологических наук Александр Соколов, в основном ястребиные совы обитают в тайге и лесотундре, но на полуострове Ямал они тоже встречаются, хоть и редко.

Тогда получается, что совенок мог изначально родиться на Ямале, а не прилететь сюда в поисках пропитания, ка было предположено изначально.

К счастью, эта история закончилась хорошо, но бывают случаи, когда спасти птиц, несмотря на все усилия, не удается. Например, в конце прошлого лета ямалец подобрал на подъезде к Ханымею маленького соколенка с поврежденным крылом. Не мешкая, северянин отвез пернатого в ветклинику, где ему взялся помочь местный специалист. Изначально птица чувствовала себя неплохо, но в какой-то миг ее состояние ухудшилось. И пока волонтеры разыскивали для соколенка машину, чтобы отвезти к орнитологам в Ханты-Мансийск, он погиб.