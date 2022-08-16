История спасения сокола, найденного на трассе под Ноябрьском, закончилась трагически: он погиб

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск". Птенец сокола.

Пару дней назад ноябрьские паблики облетела история маленкого соколенка с поврежденным крылом, которого неравнодушный мужчин подобрал на трассе по пути из Ханымея в город. Заметив раненого пернатого, северянин сообщил о находке волонтерам и отвез птицу к ветклинику, где ее лечением занялся Николай Костюк.

Кстати, у специалиста довольно большой опыт в оказании помощи диким животным. К нему неоднократно привозили травмированных птиц, в том числе полярную сову, лис и даже медведя, которого он успешно прооперировал в 2020 году. Поэтому, когда птенец попал в его руки, никто даже не мог помыслить о печальном исходе.

Оказавшись под опекой ветеринара, найденыш пошел на поправку и активно кушал, но полученная им травма оказалась куда серьезней, поэтому вскоре птице потребовалась профессиональная помощь орнитологов. Чтобы спасти дербника (именно к этому виду соколиных предположительно относился птенец), зоозащитники договорились со специалистами из Ханты-Мансийска. Там пернатого были готовы взять на обследование, лечение и реабилитацию.

Помочь в доставке птицы вызвались местные жители. Как раз сегодня, 16 августа, ее должны были отвести в Сургут, откуда бы она попала в югорскую столицу, но не успели. В минувшее воскресенье дербник умер.

По словам зоозащитницы Жанны Михайленко, возможной причиной смерти могло стать упущенное время.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писало об еще одном печальном случае с участием пернатого. Речь идет о краснокнижной птице - орлане, над которой долгое время издевался поймавший ее мужчина. Северянин регулярно избивал птицу палкой, бросал в нее бутылки с водой (якобы для дрессировки) и не давал еды. Последствием такой жестокости стало то, что орлан уже никогда не сможет летать и не вернется в естественную среду обитания - у него открытый перелом крыла и утрата природных навыков.