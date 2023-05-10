«Вода бежит по электропроводке»: жители Лабытнанги опасаются пожаров из-за протекающих крыш

Чердак дома №7 по улице Ленинградская

В Лабытнанги жители дома №7 по улице Ленинградская уже шесть лет не могут добиться ремонта крыши. В основном страдают от этого квартиры на верхнем этаже: каждую весну с потолка капает вода, попадая на мебель и электропроводку.

- В моей квартире №15 каждую весну протекает крыша. Вода стекает по стенам, капает на мебель, бежит по электропроводке. Такая же ситуация и в соседней квартире №16. У нас маленькие дети, сколько было случаев с пожарами. Управляющая компания на сообщения не реагирует, ремонт крыши не производит, - жалуется Андрей Мащенко.

В качестве доказательств мужчина предоставил видео, снятое на чердаке. В ролике отчетливо видны мокрые доски перекрытия и слышен звук капающей воды. Кроме того, на полу то и дело виднеются кучки снега, уже начавшие таять.

- Каждый год они ремонтируют крышу, - говорит северянин, снимая происходящее.

В скором времени на запись отреагировали представители городского управления жилищно-коммунального хозяйства. В свою очередь они заверили мужчину, что данная проблема решится уже в ближайшее время.

- Капитальный ремонт крыши запланирован в летний период этого года. Определена подрядная организация, - прокомментировали в ведомстве.

Кстати, в комментариях к посту горожане сообщили, что от такой же проблемы страдают и жильцы дома №51б по улице Дзержинского.

Фото: соцсети

- Течет крыша, из-за этого в квартире повреждены натяжной потолок и внутренняя отделка. Залезли на чердак, а там куча снега, воды, голубиного помета, - рассказал один из жителей многоквартирника.

Фото: соцсети

По словам мужчины УК «Комфортный дом», которая и обслуживает данное здание, выполнять работы не торопится. Якобы у сотрудников и так много дел, поэтому приехать прямо сейчас они не могут.

А еще крыши протекают в доме №54б по улице Гагарина, доме №42 по улице Дзержинского и домах № 33 и №33а по улице Магистральная (эти адреса горожане также написали в комментариях, но уже к другому посту).

Предчувствуя назревающий бунт, специалисты УЖКХ поспешили успокоить людей, сообщив, что работники УК и профильного управления уже выехали с обследованием по указанным адресам. Первое, что они сделают - определят объемы работ, которые необходимо выполнить, чтобы устранить протечки.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жители Лабытнанги недовольны грязной водой из кранов.

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