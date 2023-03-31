«Меняем фильтр каждые три дня»: жители Лабытнанги недовольны грязной водой из кранов

Фото: Вячеслав Воробьев

Житель Лабытнанги Вячеслав Воробьев пожаловался в соцсетях на грязную воду, из-за которой очистные фильтры приходят в негодность буквально за три. По словам мужчины, это уже стало горькой обыденностью, потому что решением данной проблему никто не хочет заниматься.

- Вот какая вода идет в доме №24 по улице Пионерская. Меняем фильтры каждые три дня, а после пяти дней они вообще ужасные - заключил горожанин.

В качестве доказательств северянин прикрепил фото того самого фильтра. На снимке видно, что устройство сильно почернело от скопившейся грязи.

В комментариях к посту горожане возмутились увиденным и посоветовали мужчине несколько способов решения проблемы. Так, Александр Рогозин рекомендовал установить нитяной фильтр, а Валентина Евдокимова - поменять стояк, если он находится в собственности.

Позже на пост отреагировали в АО «Ямалкоммунэнерго». Его представитель сообщил, что при ухудшении качества воды в первую очередь необходимо обращаться в диспетчерскую УК. После этого специалисты проведут обследование внутридомовых сетей, если причина загрязнения окажется не в них - привлекают ОАО «Тепло-Энергетик».

Напоминаем, что сейчас в городе строятся водоочистные сооружения, главная цель которых - как раз решить такие проблемы. Мощность комплекса составит 7 тысяч кубометров в сутки. Завершить работы планируется до конца года.