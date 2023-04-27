Фото: Госжилнадзор ЯНАО

До конца года на Ямале капитально отремонтируют 138 деревянных домов. Как пояснили в региональном департаменте Госжилнадзора, речь идет об адресной программе, заявки на участие в ней подают муниципалитеты, а заказчиками работ выступают управляющие организации.

Кстати, дома со степенью износа более 70% и признанные аварийными в программу не включаются.

- Прежде всего адресная программа нацелена на поддержание деревянного жилфонда в хорошем состоянии до того, как его признают аварийным и подлежащим сносу. Собственники жилых помещений так же имеют право участвовать в контроле хода ремонта и в приемке завершенных работ, исходя из положений жилищного законодательства, - отметил глава ведомства Сергей Карасев.

Строительно-монтажные работы проведут в 73 домах, а проектно-изыскательские - в 67. Лидерами по количеству домов, в которых пройдут строительно-монтажные работы, стали Лабытнанги - 13 и Шурышкарский район - 37. В большей степени ремонт коснется фундаментов, крыш, фасадов и инженерных систем водоотведения.

Завершить все работы планируется до 1 октября 2023 года.