«Хоть бы лодки выдавали»: салехардцы массово жалуются на затопленные дворы и «раскисшие» дороги

Фото: соцсети

Вот уже которую неделю жители Салехарда без устали жалуются на затопленные дворы и «раскисшие» дороги. По словам людей, подобное происходит из года в год, каждую весну, однако ни власти, ни управляющие компании не предпринимают никаких мер и закрывают глаза на недовольства людей.

Яркий тому пример - двор домов №37, №39 и №43 по улице Подшибякина.

- Каждый год одно и тоже. К кому обратиться? УК «Изумрудный город» говорит, что это не их территория. Ни со двора выйти, не к мусорке подойти. Лужа растеклась уже до детской площадки, - возмущается один из местных жителей.

На фото, опубликованном северянином, видна огромная территория, затопленная водой, а еще кучки снега, оставленные со времен уборки.

Фото: соцсети

- В выходные ребенок поскользнулся и с головой упал в эту лужу. Живем в данном районе с 2014 года, и все девять лет это «озеро» разливается весной и осенью, - говорит Марина Зубенко-Тишкова.

Не лучше обстоят дела и у дома №5 по улице Броднева. Как утверждает Наталья Сысуева, единственное, что удалось добиться от ответственных лиц - это обещания.

- Каждый год обещают сделать. Уже даже ППУ машина не справляется. Наверное, надо лодку прикупить, - рассказывает северянка.

Фото: Наталья Сысуева

- Хоть бы лодки выдавали, одну на подъезд, - прокомментировала фото Анна Фролова.

Однако страдают от подтопления не только дворы, но и общественные территории, например, две парковки в микрорайоне Удача-1.

- Вот таких два водоема появились на парковках у детской площадки. Теперь туда можно попасть только вплавь. Кто соберется туда, берите лодку и весла, - сообщает один из горожан.

Фото: соцсети

На данный момент воду с территорий откачали, но это вовсе не значит, что она не появится там вновь.

А еще заметить лужи можно на остановках. Одна из таких находится неподалеку от ДНТ «Север».

Фото: соцсети

Кстати, не лучше в дачном товариществе и дороги. Фото одной из них поделилась местная жительница Марина.

Фото: Марина Комбат

Справедливости ради стоит отметить, что подобная ситуация обстоит и в других городах Ямала. Например, в Ноябрьске талые воды затопили не только дворы, но и дороги, по которым ездят машины. В последнем случае люди вынуждены ходить по проезжей части вдоль машин.