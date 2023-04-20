«Движение как в Индии»: жители Ноябрьска вынуждены обходить лужи по дорогам, где ездят машины

Фото: соцсети

С наступлением теплых температур жители Ноябрьска начали жаловаться на подтопленные дороги и пешеходные переходы. По словам людей, зачастую попытка обогнуть такие лужи опасна для жизни, ведь обходить их приходится по проезжей части.

Один из таких «поплывших» участков находится на перекрестке по улице Советская.

- От магазина «Монетка» и до «Континента» не пройти, большой сток воды. Живу в этом районе и уже наблюдала данную картину по оттепели, в конце марта. Тогда на этом участке работали дорожники, но так видимо ничего и не исправили. Так называемый океан воды приходится обходить между стоящими автомобилями в неположенном месте, чтоб не утонуть, - рассказала одна из горожанок.

В качестве доказательств северянка показала фото, на которых видны огромная лужа и месиво из снега и грязи.

Фото: соцсети

В комментариях к посту ноябряне единогласно поддержали землячку в ее недовольстве, отметив, что такая ситуация на данном участке не только зимой, но и летом, когда пройдет дождь.

- Там реально опасно для пешеходов, люди уже почти до остановки доходят, чтобы в лужу не попасть эту. Движение как в Индии, люди спокойно по проезжей части ходят, машины спокойно едут, - говорит Андрей Ходжиматов.

Фото: соцсети

Кстати, в городской администрации признали существование проблемы и сообщили, что решить ее можно только реконструкцией дороги. Однако на этот год все работы уже запланированы, так что людям придется подождать.

- Проект реконструкции улицы Советская у нас готов. Выполнить его можно будет при наличии денег, но уже не в этом году. На текущий период все работы уже запланированы, - прокомментировал представитель власти.

Однако данный участок далеко не единственный, где периодически происходят потопы. Например, проблема наводнения присутствует у школы №7, около «ЕРИЦ» на той же улице Советской или у клиники «Сибирское здоровье» на улице 60 лет СССР.

Стоит отметить, что данные участки власти пока тоже не планируют приводить в порядок.

- Реконструкция улицы 60 лет СССР пока не планируется. После ремонта одного из ее участков пешеходный переход у перекрестка с улицей Советская не подтапливается. Что касается участка дороги в районе «Сибирского здоровья», при необходимости подрядчик проводит там откачку воды, - рассказали в мэрии.

Территорию возле школы поддерживает в порядке звено дорожных рабочих. Сегодня они пробили водоотвод, скопление воды будут периодически откачивать до полного ее устранения.