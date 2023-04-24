«Венеция?»: в Ноябрьске бескрайняя лужа парализовала движение в нескольких дворах

Фото: соцсети

Ни для кого не секрет, что с приходом теплых температур Ноябрьск превращается в так называемую Венецию. Весеннее солнце начинает светить все ярче и топить своими лучами снег, а тот превращается в огромные лужи, от которых нет спасения. Вода покрывает собой все: дороги, пешеходные переходы и дворовые территории.

Однако больше всего от растаявшего снега пострадал двор в 8-ом микрорайоне. Его затопило настолько, что пройти можно лишь в резиновых сапогах. И происходит это не только весной, но и в дождливую погоду.

На фото, которые публикуют горожане в соцсетях, видно бескрайнюю лужу, в отражении которой отражается яркая многоэтажка.

Фото: Рауф Тинишов

«Венеция? Нет, Ноябрьск», - пишет под одним из них местный житель.

Однако проблемы пешеходов не идут ни в какой сравнение с проблемами автомобилистов. Уровень воды в луже настолько высок, что полностью покрывает колеса и практически достает капота. Так что передвигаться транспорту приходится очень медленно, из-за чего создается ощущение, будто машина мирно плывет по течению.

В пресс-службе городской администрации корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что подтопление проезда на данном участке связано с близостью нахождения строительной площадки, где возводят школу.

- Стройка подходит к проезду вплотную. Обустроить здесь ливневую канализацию можно будет после завершения строительства школы, когда начнется благоустройство территории. В качестве временной меры решения проблемы ведется откачка воды с проезда, - прокомментировали в мэрии.

Но самих жителей такой расклад дела не устраивает. Школа - это, конечно, хорошо. Но что делать людям сейчас? Ответа на этот вопрос у властей нет.