«Горы на берегу реки»: в Ноябрьске жители 8 микрорайона жалуются на огромную лужу во дворе дома

Фото: паблик «Злой Ноябрянин»

Жители Ноябрьска продолжают жаловаться на огромные лужи, которые образуются после каждого дождя. Как правило, в основном данные проблемы возникают во дворах жилых домов или на старых дорогах, покалеченных временем, однако в прошлом году горожане заметили скопление воды и на новом тротуаре - асфальт начал проседать.

А в минувшие выходные городские паблики запестрили фото настоящего потопа на одной из улиц в 8 микрорайоне.

- И поручил фараон построить пирамиду на берегах Нила, но не знали египетские мастера про инсоляцию и ливневку, - написал автор одного из постов, подшучивая над дорожниками.

На многочисленных снимках видно полностью затопленный участок дороги, по которому ездят машины. Благо, вода не затронула тротуар, поскольку он располагается немного выше. Это очень радует пешеходов.

Фото: паблик «Злой Ноябрянин»

В комментариях жители единогласно возмутились происходящему, напомнив властям, что при проектировке дорог всегда надо учитывать ливневки, а если их нет - откачивать воду, как это было обещано ранее.

А еще горожане написали, что подобное место - не единственное в Ноябрьске. Например, огромные лужи появляются возле отделения почты №7 и по улице Советская (напротив ЕРИЦ).

Фото: паблик «Злой Ноябрянин»

Кстати, глава города Алексей Романов признает существующую проблему с «озерами» и обещает устранить ее. Ранее от жителей поступало много нареканий по поводу проезда возле школы №8. В связи с этим там запланировано обустроить тротуар. Работы начнутся следующим летом.