В Муравленко бенгальского кота без когтей вышвырнули за городом вместе с лотком и кормом

Фото: Мария Гагарская

С самого утра жители Муравленко обсуждают историю с бенгальским котом, поражающую своей жестокостью. Дело в том, что нерадивые хозяева вышвырнули его на выезде из города со всем имуществом - лотком и кормом. Но больше всего северян поразило то, что у животного были удалены когти.

«Не могла не отреагировать и не написать о поступке, который совершил некто в человеческом облике. Как так можно поступить? Выбросили живое существо как мусор, еще и корм оставили. В городе есть приют, волонтеры - не нужен питомец, обратись», - написал в соцсетях представитель городского общества защиты животных «Дорога добра».

Судя по фото, кота оставили у столба, расположенного недалеко от поста ГАИ. Рядом с хвостатым горе-владельцы положили мешок с едой, заботливо завязав его узелком, чтобы ничего не выпало.

Фото: Мария Гагарская

К счастью, физических повреждений у животного не было, если не считать отсутствия когтей, но оно было сильно напуган. То, что его обнаружили на загородной трассе, можно назвать настоящим чудом - людей поблизости нет.

Сейчас животное находится у девушки, которая вызвалась взять его на передержку. Судя по всему, хвостатый настолько полюбился северянке, что она даже отказалась передать его семье, которая собралась забрать животное на совсем.

Напоминаем, что ранее на Ямале уже случались подобные инциденты. Так, на подъезде к Губкинскому неравнодушный водитель спас кота, примерзшего лапами ко льду. А в Ноябрьске житель многоэтажки выбросил своего питомца из окна. Не исключено, что перед этим он жестоко избил животное, говорят в пользу этого травмы на теле хвостатого.