Житель Ноябрьска выбросил кота из окна многоэтажки

Фото: фонд помощи бездомным животным «Право на жизнь»

На Ямале произошел очередной вопиющий случай жесткого обращения с животными. Житель Ноябрьска, предварительно находящийся в алкогольном опьянении, выбросил из окна своей квартиры кота. Не исключено, что перед этим он жестоко избил животное, говорят в пользу этого травмы на теле хвостатого.

Инцидент произошел по улице Магистральная, д. 69. Очевидцами этого происшествия стали несколько соседей и случайные прохожие. Именно они и вызвали зоозащитников из фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь». На месте, куда упал кот, они обнаружили следы крови и рвоты.

Но оказать помощь животному было не так-то просто. От пережитого стресса оно грозно шипело и не подпускало к себе людей, видимо, опасаясь новых увечий. Но, несмотря на видимую агрессию, волонтеры все же изловили кота и доставили его в стационар.

- Я даже не представляю, что такое кот должен был сделать, чтоб с ним так поступили, - сказала зоозащитница Ксения.

Сейчас животное все еще находится в стационаре, но в скором времени ему понадобится передержка или новый дом. Чтобы приютить хвостатого, нужно связаться с сотрудниками фонда, они расскажут все нюансы процедуры.

Фото: фонд помощи бездомным животным «Право на жизнь»

Что же касается горе-хозяина, то на него написано заявление в полицию, так что отвертеться от ответственности ему не удастся.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывает о том, что в Новом Уренгое прохожие нашли в мусорке окровавленный мешок с мертвыми щенками.