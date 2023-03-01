«Он был истощенный, обезвоженный»: на Ямале водитель спас кота, примерзшего лапами ко льду на загородной трассе

Фото: «Доброе сердце», Губкинский

Эта история могла бы закончится печально, если бы не обычный водитель. Хотя, нет, водитель с широкой душой и чувством сострадания - именно это описание лучше всего охарактеризует его.

Дело в том, что мужчина спас котика, который примерз ко льду на трассе и пугливо озирался по сторонам, пока другие автовладельцы равнодушно проезжали мимо него. Подобрав хвостатого, северянин отвез его к активистам губкинского общества защиты животных «Доброе сердце».

- Котика мы назвали Крошем, сейчас он очень слаб и нуждается в лечении. При поступлении он был истощенный, обезвоженный, с обмороженными подушечками лап и части хвоста. Из-за долгого нахождения на морозе у него опухли суставчики на лапках, - рассказала о состоянии животного председатель общества Олеся Торикова.

Фото: «Доброе сердце», Губкинский

Как кот вообще попал туда, остается только догадываться. Учитывая то, что хвостатому всего 8-9 месяцев, а порода его не из дешевых (британская короткошерстная), можно предположить, что он просто потерялся. Но вот незадача, нашли Кроша в 80 километрах от города - месте, где нет никаких населенных пунктов.

Не исключают волонтеры вариант и того, что кота могли попросту выбросить, тем более, что такие случаи уже бывали. Например, в Надыме горе-хозяин выкинул пса на загородной трассе и с ветерком умчался восвояси. А еще в этом же городе пожилой мужчина посадил щенка в бутылку из под воды и выбросил в сугроб умирать.

Фото: «Доброе сердце», Губкинский

Сейчас котик проходит симптоматическое лечение, которое уже дало свои результаты. Несмотря на многочисленные травмы, четвероногий не отказывается от еды, воды и потихоньку набирает вес.