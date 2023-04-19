«Полы промерзают, санузел заколочен»: в Салехарде жильцы аварийного дома требуют предоставить им нормальное жилье

Фото: соцсети

В последние месяцы по Ямалу прокатилась волна недовольства среди людей - северяне возмущены условиями, в которых им приходиться проживать. Как уверяют люди, «деревяшки», в которых они ютятся, уже давно отслужили свой срок, достаточно взглянуть на покосившиеся стены, промерзающие трубы или разлившиеся септики.

Но если еще взрослый человек хоть как-то может приспособиться к окружающему пространству, то с детьми все сложнее. Из-за холодного пола они начинают чаще болеть, а образовавшаяся на стенах плесень способна вызвать серьезную аллергию.

Один из таких домов расположен по улице Чубынина 31«А» в Салехарде. По словам жильцов, вот уже шесть лет они вынуждены жить в аварийном и разваливающемся доме, до которого ни УК, ни властям нет никакого дела.

- Нет сил уже! Постоянно сосульки и сугробы, которые зимой перекрывают окна. Предусмотренный санузел был заколочен, на данный момент он скрыт под снегом и в общем-то разобран. Полы промерзают, по весне вся эта прелесть стекает под дом, а в нем живут маленькие дети. Здание аварийное с 2017 года! УК не исполняет свои обязательства. Переселением никто не занимается, - жалуется горожанка.

В качестве доказательств женщина прикрепила фото, на которых видны громадные сугробы, висящие на крыше сосульки и разрушенный туалет, точнее глыбы снега, лежащие на месте бывшего клозета.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В комментариях к посту горожане возмутились происходящим и посоветовали жильцам обратится в прокуратуру. Но пока северяне думали, на пост отреагировал региональный следственный комитет.

- Информация принята к рассмотрению, - сообщил и.о. старшего помощника руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Сергей Никишов.

В пресс-службе городской администрации корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что дом находится в непосредственном управлении жильцов, то есть собственники самостоятельно решают вопросы по его обслуживанию.

- Уборка придомовой территории, согласно договору с УК ЕГУК, осуществляется один раз в год по заявки жильцов. Тем не менее УК проведет уборку придомовой территории в течение сегодняшнего дня, - прокомментировали в мэрии.

Однако решить проблему с вывозом снега значительно проще, чем переселения. Больше всего людям обидно из-за того, что они вынуждены жить в старой «деревяшке», в то время как рядом строится дом, предназначенный для приезжих специалистов.

Кстати, ютится в «аварийке» салехардцам предстоит еще три года. Планируемая дата сноса дома - 31 декабря 2026 год.