«Боишься, что стены рухнут»: жители Тарко-Сале требуют нормальных условий проживания

Фото: соцсети

Жители Тарко-Сале массово возмущаются в соцсетях условиями, в которых им приходится жить. По словам людей, «деревяшки», в которых они ютятся, уже давно отслужили свой срок, и дело вовсе не в облезшей краске и прогнивших перилах, речь идет о куда более серьезных проблемах. Например, постоянно промерзающие трубы или разлившийся септик. От последней, кстати, не на шутку страдают жильцы дома №5 на улице Водников.

- Мы задыхаемся от вони. Находящаяся рядом с домом канализационная яма постоянно разливается, и все ее содержимое течет под дом. Перед подъездом также возникает навозная лужа. С обувью вся эта зараза спокойно переносится в квартиры, соответственно, стоит вонь, все вещи пропахли. Нормальные человеческие и санитарные условия попросту отсутствуют, - написал горожан, пожелавший остаться анонимным.

Кроме того, автор поста прикрепил видео, в котором показал, как выглядит один из подъездов.

За несколько часов пост набрал более восьми тысяч просмотров и несколько десятков комментариев. И почти в каждом горожане писали, что вынуждены проживать в таких же домах, а переселение, которое им обещают, состоится еще не скоро.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Таких домов много. Например, улица Юбилейную, д. 12, 3 подъезд, зайти страшно, эта часть дома уже под землю ушла. Идешь и боишься, что стены рухнут в любой момент, - рассказывает Зиля Шайхутдинова.

А вот дом №24 на улице Победы просел посередине, о чем сообщила Элнара Мороз.

- Вся середина провисла, дом поехал, - заключила девушка.

Не лучше обстоят дела и в отдаленных микрорайонах.

- Жители улицы Геофизиков, д. 14 задыхаются от вони, там невозможно жить. Дом разваливается, признан аварийным, однако для расселения нужно ждать 2-3 года, - говорит Саида Хасанбаева.

А Анна Короткова рассказала о проблеме сразу в двух домах, о которых знает не понаслышке.

- В дом №39 по улице Республики вообще страшно заходить. Боишься, как бы пол из под ног не ушел, или лестница не провалилась. На улице Губкина, д. 5 ни воды нормальной, ни канализации, бочка стоит вместо положенного септика. Стены все надулись от того, что дом проседает, и второй этаж давит на первый, - рассказывает северянка.

И таких жалоб очень много. Однако власти ничего не могут с этим поделать, ведь новое жилье не возьмется из воздуха, на его строительство нужно время.

Набольшую надежду в вопросе переселения власти возлагают на строящийся микрорайон Южный, в который входят шесть пятиэтажных домов на 876 квартир. Сейчас они готовы на 60%.

- Застройка ведется комплексно. Предусмотрено строительство школы и детского сада, а также обустройство современного бульвара для прогулок. Кроме того, ведем работу по проектированию объездной дороги, включающую удобные подъездные пути. Это будет полноценный комплексный микрорайон Тарко-Сале, - сказал глава Пуровского района Антон Колодин.

Сдача домов запланирована на 2024 год. А это значит, что в скором времени сразу нескольким сотням семей вручат ключи от заветного жилья.