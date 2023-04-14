«Пол проваливается, в квартиру лезут мыши»: в Тарко-Сале многодетная семья боится ночевать в аварийном доме

Фото: соцсети

Около месяца назад жители Тарко-Сале подняли в соцсетях очень важную проблему: состояние домов, в которых им приходится жить. По словам людей, «деревяшки», в которых они ютятся, уже давно отслужили свой срок, достаточно взглянуть на покосившиеся стены, промерзающие трубы или разлившиеся септики.

Однако все это не идет ни в какой сравнение с тем, о чем рассказала горожанка, проживающая в доме №40 по улице Республики.

- Невозможно и невыносимо жить в таким условиях! Пол проваливается, в квартиру лезут мыши. Из-за того, что дом перекосило, уже не закрывается входная дверь, страшно спать. Напора воды практически нет, невозможно пользоваться. В квартире находятся трое детей, у одного из них началась аллергия, - жалуется северянка.

В качестве доказательств многодетная мать прикрепила фото, на которых отчетливо видно, в каких ужасных условиях приходится существовать людям. Так, доски, выполнявшие роль пола в квартире, прогнили и поломались, у входа в жилище зияет огромная дыра, а в коридоре и того хуже - там пола просто нет.

Фото: соцсети

Данный дом является аварийным, а это значит, что людей из него должны пересилить, правда ждать этого момента жильцам еще долго - до 2025 года.

Фото: соцсети

В администрации Пуровского района корреспонденту «Комсомольской правда - Ямал» рассказали, что в данный момент по указанному адресу выехала комиссия, которая проведет обследование и примет необходимые меры. В ее состав вошли представители управляющей организации «ИП Булгакова», а также департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения.

- Будет проверено техническое состояние строительных конструкций и приняты необходимые действия. Жильцам дома, в случае их согласия, готовы предоставить квартиру в маневренном фонде, - уточнили в мэрии.